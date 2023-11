Inaugurati gli spazi riqualificati del Castello di Lucento: Al Bano ospite d'onore

Il Castello di Lucento , noto per essere stato residenza di caccia dei Savoia e punto strategico durante l’Assedio di Torino, riprende vita con una nuova funzione sociale. E’ il progetto della Fondazione AIEF per l’infanzia e l’adolescenza, sostenuto da oltre 50 aziende e fondazioni private del territorio, che prevede la nascita di un nuovo polo socio-educativo-culturale negli spazi dell’ex residenza di caccia preferita del Duca Emanuele Filiberto.

Solo un anno fa la Fondazione presentava alla città il suo progetto, avviando la raccolta dei fondi necessaria per la ristrutturazione. Prima a credere nel progetto sociale che AIEF ha ideato per il Castello è stata la proprietà, la IPI SpA, che ha scelto di concedere gli spazi in uso gratuito alla Fondazione.