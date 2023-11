Michele Riondino, il protagonista di Leoni di Sicilia al Cinema Magnetto di Almese

Michele Riondino, attore e regista pugliese protagonista della fiction “Il giovane Montalbano” e attore in “Leoni di Sicilia”, sarà al Teatro Magnetto di Almese sabato 2 dicembre alle 18.30 per presentare il suo nuovo film, Palazzina Laf, che denuncia l’impatto ambientale e sociale dell’acciaieria Ilva di Taranto, città natale dell’attore. La storia è un racconto dello sfruttamento di persone che hanno perso familiari, figli, amici e, a volte, anche la vita a causa di condizioni lavorative degradanti.

La Sindaca Ombretta Bertolo è entusiasta di ospitare Riondino e il suo film nel Cinema almesino: “ringraziamo Valsusa Filmfest per averci dato l’opportunità di ospitare la prima proiezione del film in Valle di Susa a cui parteciperà anche il regista. Ringraziamo Valsusa Filmfest anche per l'incessante opera culturale che compie ogni giorno, portando in Valle e nei nostri teatri personaggi di altissimo livello, per la difesa di valori irrinunciabili e dei diritti di tutti, soprattutto dei più fragili e degli ultimi, per la trattazione di temi di attualità che molti preferiscono ignorare perché scomodi e contrari a un sistema che non si cura dell'uguaglianza dei cittadini, della difesa di diritti e dell'ambiente”.