Bottiglia personalizzata acqua: ottima idea regalo

Il mondo è cambiato è bisogna stare al passo con i tempi. Le bottiglie d’acqua di plastica sono dannose per l’ambiente che ci circonda e proprio perché riteniamo che sia fondamentale fare qualcosa per migliorare la situazione, abbiamo pensato che i nostri clienti avrebbero trovato interessante una sezione dedicata a questo.

Pertanto, se anche tu vuoi aiutare l’ambiente e magari ti va di farlo con stile, non perderti la sezione del nostro portale dedicata alle bottigliette personalizzate.

Il nostro business si occupa di produrre articoli per le aziende, e non solo. Il nostro obiettivo è spezzare la routine di tutti i giorni e offrire un contributo positivo al cambiamento. Sei pronto a tuffarti in questo mondo colorato e innovativo?!

Perché importante regalare un regalo personalizzato

Sono molteplici i benefici che un semplice gadget personalizzato può apportare alla vita di tutti i giorni di una persona amica, di un parente o magari di un collega di lavoro.

Primo fra tutti, la serenità di chi riceve quel dono. Che si tratti di un dipendente della tua azienda, un collega di lavoro o magari di una persona che ci sta a cuore, i nostri articoli hanno come unico obiettivo proprio quello di strappare un sorriso a una persona speciale. Un regalo personalizzato, infatti, dirà a quella persona che la state pensando, che state pensando proprio a lei.

Vantaggio di una bottiglia d’acqua personalizzata

Qualsiasi sia il tuo stile di vita, siamo certi che ci tieni all’ambiente e al cambiamento. Allora perché non iniziare a farlo con stile? Nella sezione dedicata alla personalizzazione delle bottiglie, mettiamo a tua disposizione tutti i mezzi per aiutarti a creare una bottiglia personalizzata acqua che parli di te o della persona che riceverà il dono.

Puoi farlo visitando il nostro portale; scoprirai di avere davvero l’imbarazzo della scelta tra un gran numero di tipologie di articoli differenziati per stile e colore.

Cosa fare dopo aver scelto l’articolo

Quando sarai pronto e avrai scelto la borraccia personalizzata del colore, del materiale e della tipologia più idonea, potrai selezionare un logo, una stampa, una scritta da imprimere sull’articolo. La stampa può essere anteriore o circolare.

Una volta scelto cosa imprimere sul tuo articolo, la tua opera d'arte sarà esaminata dal grafico, il quale posizionerà il motivo scelto sulla bottiglia personalizzata. L’anteprima ti verrà inviata affinché possa verificare che tutto sia corretto. In caso contrario, potrai comunicare al grafico se preferisci spostare, ingrandire o modificare il disegno sull’articolo.

Al termine avrai la possibilità di indicare la quantità di articoli da acquistare e calcolare il prezzo corrispondente.

Tipologie di stampa su bottiglia

A seconda dello stile che sceglierai di adottare avrai la possibilità di selezionare diverse tipologie di stampa e colorazione. Ecco le principali tipologie e i pro e i contro di ciascuna scelta:

Stampa digitale: la stampa digitale di tessuti e articoli promozionali offre una grande libertà per ciò che concerne il motivo da imprimere. Si può scegliere tra motivi a colori e possono estendersi fino ai bordi dei tessuti o degli oggetti. La superficie per la stampa digitale potrebbe non essere perfettamente liscia.

PRO

Stampa di temi a colori

Stampa sui bordi di oggetti e tessuti

Stampa anche su superfici irregolari

CONTRO

Non è possibile definire colori di stampa specifici

Stampa solo su tessuto 100% cotone

Prezzo più alto per la stampa di volumi più elevati

Laser: una delle tecnologie di branding più durature offre motivi precisi e durevoli sparati direttamente sulla superficie dei tessuti.

PRO

Elevata durabilità

Buon risultato

CONTRO

Disponibile solo su pile

Non idoneo per piccoli disegni

Bottiglie d’acqua personalizzate : idee uniche

Prima di tutto potresti scegliere un’immagine o una foto, magari quella di un momento speciale o che ti trasmette sensazioni positive. Ma se sei un artista, potresti selezionare un’immagine fatta a mano o creare con un programma adeguato il logo della tua azienda. Le idee sono tante per creare la bottiglia personalizzata.

In conclusione

Se stai pensando a un regalo speciale per una persona e non hai idee che siano uniche e particolari, noi siamo qui per aiutarti. Se hai un amico che sta sperimentando un brutto momento e vuoi fargli tornare il sorriso o magari vuoi stupire la persona con un regalo pensato esattamente per lei, allora visita la sezione del nostro sito dedicata alle bottiglie d’acqua personalizzate. Con Unigadget potresti fare un figurone in pochi step!

Allora cosa devi fare?

Scegli l’articolo che più ti piace

Seleziona il colore

Seleziona il design o la stampa, o magari il logo della tua azienda

Verifica che il design sia correttamente collocato

Scegli il numero di articoli che desideri

E il gioco è fatto!

Infine, l’obiettivo principale della nostra azienda è il miglioramento continuo, per questo ti chiediamo di condividere con noi la tua opinione sulla nostra azienda e cosa pensi che possa migliorare la nostra presenza sui social media.