Ivrea si illumina per il Natale: sabato 25 l'accensione del grande albero e delle luminarie

Ivrea si veste di luci e colori, a partire da sabato 25 novembre 2023 a sabato 6 gennaio 2024, per ricreare l’atmosfera magica del Natale e incorniciare le numerose iniziative dedicate ai cittadini e ai turisti.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con Ascom Confcommercio Torino e Provincia, ha predisposto un allestimento di luminarie nelle vie cittadine, che si accenderanno sabato 25 novembre alle ore 16.30: saranno oltre 170 le installazioni previste dal Comune che illumineranno le vie del centro storico, le vie di accesso alla città e i quartieri di Bellavista e San Giovanni.

Si illuminerà anche l’albero di Natale allestito in Piazza di Città e - novità per il 2023 - la sfera natalizia gigante posizionata in Piazza Perrone, con l’invito alla cittadinanza a scattare foto e pubblicarle con l’hashtagh #myivrea.

Oltre alla ormai tradizionale pista di pattinaggio in Piazza Ottinetti, anche per il 2023 torna l’appuntamento con Telethon il 16 e 17 dicembre, presso l’Edicola di Piazza Santa Marta.

Non mancheranno mercatini natalizi: dal 2 dicembre, quello delle Onlus in Piazza di Città dove saranno ospitati gli enti no profit del territorio e, dall’8 dicembre, quello in Corso Botta, angolo via Palestro, dove troveranno spazio produttori e artigiani. Confermato anche il tradizionale mercato in Piazza Freguglia domenica 10 e domenica 17 dicembre. Nei giardini di Piazza Freguglia tutti i sabati di dicembre e le domeniche 17 e 24 sarà presente il mercatino delle eccellenze canavesane.

Tra le iniziative promosse dal Comune di Ivrea anche la mostra “L'arte raccontata da Giorgio Soavi” al Museo civico P.A. Garda prorogata fino al 21 gennaio 2024 e “Pagine di Natale. Racconti in biblioteca per bambini”, letture natalizie per bambini che avranno luogo presso la Biblioteca civica "Costantino Nigra" il 2, 9, 16 e 23 dicembre alle ore 11.00 e alle ore 16.00.

Inoltre, su iniziativa di gruppi di commercianti si svolgeranno due importanti appuntamenti nel primo fine settimana di dicembre: il 1 dicembre 'Candle light a Ivrea' in Via Palestro - shopping a lume di candele per acquisti natalizi sotto un cielo stellato - e il 3 dicembre 'Il villaggio di Natale' - evento a cura di “SBAM E. T. S.” COMUNITA’ IN FERMENTO.

Sul sito www.comune.ivrea.to.it è consultabile il calendario degli eventi che animeranno la città fino al 6 gennaio 2024. In occasione del Capodanno, sarà presente anche quest’anno il Concerto del 1° gennaio all’Auditorium Officina H con la Banda Osiris e la Banda della Città di Ivrea, un progetto originale ed esclusivo.

Il Sindaco Matteo Chiantore: “Anche nella fase delicata in cui ci troviamo per i drammatici avvenimenti nazionali e internazionali e caratterizzata da importanti responsabilità dovute all’emergenza energetica, vogliamo comunque trasmettere un messaggio di speranza. Ivrea a Natale sarà magica e ricca di iniziative, colori, vetrine con spunti e suggerimenti per i doni, ma anche di attenzione al sociale. Tutto questo grazie al lavoro di squadra di tutti coloro che hanno reso possibile questo programma e queste luci” .

L’Assessore al Commercio Fabrizio Dulla: “Il Natale e le iniziative connesse sono una leva che l'Amministrazione intende utilizzare anche per lo sviluppo del commercio. Abbiamo lavorato alle iniziative 2023 coinvolgendo i commercianti, in particolare con Ascom Confcommercio e Camera di Commercio. Con questi ultimi stiamo già lavorando per valutare finanziamenti e ottenere maggiori risorse sia per il Natale 2024 che per altre iniziative di intrattenimento legate al commercio”.