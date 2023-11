"Il modellismo è..." di casa al Parco Le Serre di Grugliasco

Manca ormai pochissimo alla ottava edizione della mostra “Il modellismo è..”, e quest'anno il tema dominante sarà il "Volo”, per celebrare il centenario della nascita dell'Aeronautica Militare Italiana.

L'evento, organizzato dall'Associazione Amici del modellismo di Grugliasco, promette di portare il cielo a portata di mano con una varietà di esposizioni e attività dedicate al mondo dell'aviazione (e non solo).

Simulatori di volo saranno a disposizione del pubblico per provare a pilotare aerei di tipologie diverse.

Per la prima volta in Piemonte, infatti, ci sarà un'opera unica nel suo genere: il plastico in scala 1:500 denominato “Scalise International Airport” , un diorama di grandi dimensioni.