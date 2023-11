Gli amici del Cammello di Nichelino lanciano il Black Book Weekend

In occasione del Black Friday ritorna l'iniziativa dell'Associazione Culturale "Amici del Cammello" di Nichelino , la prima in Italia che comprende una libreria completamente gestita da volontari, il Black Book Weekend .

Il Black Book Weekend è rivolto a tutti coloro che amano leggere e vedono nella lettura un modo per distrarsi e rilassarsi, ma anche per accrescere il proprio “bagaglio” culturale. Abbiamo allestito al piano inferiore della nostra sede una sezione con 3000 libri usati al prezzo speciale di 1€.

MA NON BASTA! Ci saranno negli scaffali circa 10000 libri usati con prezzi scontati dal 60% al 90% (rispetto al prezzo iniziale di copertina), che saranno acquistabili con una super promozione: compra 3 libri e il meno caro non lo paghi.

Alla Libreria Il Cammello si possono acquistare libri usati ad un prezzo veramente concorrenziale e ci teniamo anche a sottolineare con orgoglio che è l'unico posto in Italia in cui è possibile costituire una libreria di base con meno di 100 euro.

Acquistare libri non è mai una perdita di tempo o di denaro, per noi ci sono almeno tre buoni motivi per farlo e soprattutto per farlo al Cammello: