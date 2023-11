+Europa solidale con Giulio Manfredi, multato per le sue dichiarazioni sul Grattacielo della Regione

Il Gruppo +Europa Torino esprime solidarietà a Giulio Manfredi, membro dei Radicali Italiani e dipendente della Regione Piemonte, che è stato sanzionato, con una multa di importo pari a un’ora di retribuzione, per le sue dichiarazioni riguardo alla gestione del grattacielo regionale. Manfredi ha costantemente lavorato per garantire trasparenza e miglioramento nell'ambito della vicenda del grattacielo.

Le dichiarazioni di Manfredi non hanno avuto intenti diffamatori, ma hanno contribuito a evidenziare questioni rilevanti per i dipendenti regionali e i cittadini piemontesi.

Il Gruppo +Europa Torino ritiene che il procedimento disciplinare sia una limitazione inaccettabile del diritto di critica. Si chiede un riesame immediato di questa decisione, affinché il diritto di espressione di Manfredi sia pienamente garantito, garantendo l'importanza della libertà di espressione e del diritto di critica nella democrazia.

Igor Boni (presidente Radicali Italiani) ha dichiarato: “Giulio Manfredi si occupa delle tormentate vicende del grattacielo della Regione Piemonte da ben dieci anni. Lo ha fatto con ricerche di dati, accessi civici, studi, analisi di tutti i provvedimenti del BUR e comunicati stampa sempre documentati e incontestabili. Lo ha fatto con l'obiettivo di migliorare le cose, di ottenere maggiore trasparenza sull’iter di realizzazione e di gestione dell'opera. Non sarà certo questo provvedimento a chiudere la bocca e gli occhi ai Radicali”.