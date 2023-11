Porte aperte al Pronto soccorso del Mauriziano in occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne

In occasione della Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne il Pronto soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino aprirà le porte alla cittadinanza. Presso la sala d’attesa sabato 25 novembre 2023 si terrà un momento di sensibilizzazione, informazione alla popolazione sul tema della violenza di genere.

“Libera di scegliere” è il titolo scelto per celebrare la giornata. In programma interventi dei professionisti sanitari impegnati quotidianamente nelle segnalazioni e del personale della Polizia di Stato della squadra anticrimine.

Dalle ore 10 alle ore 16 sarà possibile avere un colloquio in riservatezza con professionisti sanitari e/o Forze dell’Ordine nella stanza preposta. Per tutta la settimana sul monitor presente in sala di attesa verranno proiettate slides informative sul tema al fine di far conoscere questo argomento molto delicato. Maggiore informazione induce maggiore consapevolezza.

“Il numero delle donne italiane e straniere che chiedono sostegno colpisce tutte le fasce sociali. E’ aumentato il numero di donne straniere che chiedono aiuto grazie alle campagne di informazione ed alla attivazione della rete di mediazione culturale specifica” spiega Barbara Ramassotto (responsabile assistenziale del DEA e referente aziendale della rete).

Si evidenzia come da fenomeno sommerso, quasi invisibile, in circa dieci anni di lavoro oggi si raccolgono presso il Pronto soccorso del Mauriziano molte segnalazioni e vengono identificati circa 120 codici rosa ogni anno, codice aggiuntivo a quello di gravità, visibile solo agli operatori sanitari, che fa immediatamente attivare un’équipe antiviolenza multiprofessionale ed interistituzionale per la presa in carico precoce dei casi.

L’infermiere di triage coglie il primo campanello di allarme attraverso l’ascolto e la capacità di osservazione ed attiva la rete aziendale (medici, infermieri esperti, assistenti sociali, ginecologi, pediatri ed ostetriche). Se viene raccolta la denuncia si attiva la Polizia, dirimente la collaborazione con la Polfer di Torino Porta Nuova. La potenzialità del lavoro di squadra è dimostrata dai numeri.

Verranno potenziati nell’anno 2024 i momenti di informazione – formazione strutturati per operatori sanitari e Forze dell’Ordine, in collaborazione tra le istituzioni.

“Sostenere questi percorsi protetti ed il lavoro di équipe su un tema culturale di estrema attualità è un dovere, in un Pronto soccorso cittadino che vede circa 1000 accessi alla settimana” sottolinea Domenico Vallino (Direttore del DEA dell’ospedale Mauriziano di Torino).

L’iniziativa è fortemente sostenuta dalla Direzione aziendale, sanitaria ed infermieristica. Parteciperà alla Giornata l’Ordine degli Infermieri di Torino.