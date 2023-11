Sgarbi ne ha per tutti all'inaugurazione del Tff, poi incensa Della Casa: "Nessuno meglio di lui per dirigere il Festival"

"Steve della Casa? Nessuno potrà fare meglio di lui alla direzione di questo evento". Parola di Vittorio Sgarbi. Il sottosegretario alla Cultura non era tra gli ospiti previsti alla serata di inaugurazione del Torino Film Festival, ieri sera alla Reggia di Venaria. Eppure gli sono bastati pochi minuti per prendersi la scena.

Disinvolto sul red carpet, Sgarbi ha ricordato di essere di casa al festival di Torino, dove l'anno scorso aveva partecipato tra il pubblico ma anche come protagonista di un film, quello firmato da sua sorella Elisabetta e che raccontava proprio la festa per i suoi 70 anni. Poi non ha risparmiato stilettate al governo ("Io qui in rappresentanza del governo? No, meglio di no, io mi rappresento da solo") e al Fatto Quotidiano, che ultimamente ha visto proprio Sgarbi protagonista di molte prime pagine (soprattutto per la vicenda dei "cachet d'oro").