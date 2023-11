Al via le procedure per l'assunzione a tempo determinato di infermieri per le Asl piemontesi

Nelle more dell’espletamento del concorso per l’assunzione di 226 posti a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi, l’Azienda Sanitaria Zero, al fine di poter disporre, nei tempi più rapidi possibili, di una graduatoria di Infermieri immediatamente attingibile, ha avviato oggi le procedure per l’assunzione a tempo determinato.

È stato infatti deliberato l’avviso pubblico per titoli ed eventuale colloquio per il reclutamento degli infermieri, consultabile sul sito di Azienda Sanitaria Zero Piemonte

"L’avviso finalizzato alla predisposizione di graduatorie, a tempo determinato, è un importante risultato frutto del lavoro dell’Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità – Area Comparto e l’Osservatorio Regionale in materia di Risorse Umane in Sanità – Dirigenza Area Sanità. Grazie al corretto utilizzo dei Fondi per lo sviluppo e la coesione, si sono rese disponibili risorse aggiuntive nei bilanci aziendali pari a 50 milioni/anno che, grazie anche alle reinternalizzazioni, garantiscono il raggiungimento di un obiettivo occupazionale, al netto del turnover e delle stabilizzazioni, pari a 2.000 assunzioni complessive su base regionale da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024, mediante assunzioni a tempo indeterminato", dichiara il Commissario di Azienda Zero, Carlo Picco.