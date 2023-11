Panettone Galup per fondazione Paideia: un Natale buono e solidale

La speciale confezione natalizia dedicata a Paideia contiene il panettone tradizionale Galup 750 gr., inventato da Ferrua e, come nella tradizione piemontese, realizzato con lievito madre e ricoperto da una croccante glassa di nocciola tonda gentile trilobata italiana.

Il panettone Galup per Fondazione Paideia è in vendita nella Bottega Paideia (Via Villa della Regina 9/d, Torino), nei punti vendita del Gruppo 3 A – Despar Nord Ovest che hanno scelto di aderire all’iniziativa e online su www.bottegapaideia.it e www.galup.it. Parte dei ricavi derivanti dalla vendita dei panettoni sarà devoluta a sostegno dei bambini e delle famiglie che vengono supportate da Paideia nel quotidiano attraverso attività di terapia, sostegno psicologico, interventi economici straordinari e attività di socializzazione.

“Ogni giorno – dichiara Fabrizio Serra, segretario generale di Fondazione Paideia - incontriamo famiglie con bambini con disabilità a cui offriamo il nostro supporto, un impegno che sul territorio portiamo avanti da trent’anni. La collaborazione con Galup, che ringraziamo per essere al nostro fianco, ci permetterà di rendere ancora più concreto il nostro impegno, con un dolce pensiero che fa del bene a tanti bambini e alle loro famiglie”.

“Galup è azienda storica con profonde radici territoriali, che esalta attraverso la lavorazione di prodotti, che rappresentano l’eccellenza della nostra regione, e racchiudono il sapore della festa e la gioia della condivisione, nei momenti più significativi per le famiglie italiane. Ed è proprio in quest’ottica di condivisione che si è sviluppato il progetto con la Fondazione Paideia, perché per









Galup tutti i bambini e tutte le famiglie sono importanti, soprattutto quelle che vivono situazioni di difficoltà” – dichiara Elisa Mereatur, responsabile Marketing Galup.