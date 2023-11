Vitamine Jazz Festival, quando la musica cura

Domenica 3 dicembre, alle ore 16,45 al Teatro Juvarra di Torino, seconda edizione del Vitamine Jazz Festival, curato da Raimondo Cesa, con una rappresentanza dei musicisti che volontariamente, da sei anni, donano la loro arte nei reparti dell’ospedale Sant’Anna della Città della salute di Torino per rispondere all’appello della Fondazione Medicina a Misura di Donna. Conduce Marco Basso.

Le “Vitamine Jazz”, il più articolato, ampio e longevo programma al mondo di esecuzioni di jazz realizzate in un ospedale, 370 dal 2017, sono riprese all’ospedale Sant’Anna in presenza, per la settima stagione consecutiva, a partire dal 15 novembre 2023.