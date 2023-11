Quattordici concerti in sei chiese di Torino: torna "Dicembre Musica"

La Ventunesima Edizione di “Dicembre Musica” s’espande ad ogni genere e stile musicale con una valenza e unicità culturale di alto spessore, sotto l’attenta regia del Direttore Artistico, il Maestro Luigi Di Cesare.

Quattordici i concerti previsti in questa corposa Edizione della Rassegna, suddivisi in sei appuntamenti collocati in sei Chiese storiche e di rilevanza del territorio circoscrizionale.

In programma musica classica, sacra, popolare, contemporanea, musica celtica irlandese e scozzese, gospel, spiritual, celebri colonne sonore, musica etnica, pop, jazz, blues e natalizia.

S’inizia il 1 Dicembre nella Chiesa San Pio X con un doppio concerto realizzato dal Coro La Fonte Città di Grugliasco, accompagnato da un quartetto d’archi, e dal Coro Singtonìa, con musiche sacre, etniche, pop, canti e brani della tradizione natalizia, in uno spettacolo originale e avvincente. Il 2 Dicembre nella Chiesa Risurrezione del Signore tre concerti realizzati dall’organista Giancarlo Bezze, dal Duo Il Bardo e la Volpe e dal Coro “Ora è tempo di gioia”. Un appuntamento scintillante con musica classica organistica, celtica, irlandese, scozzese e britannica, e con canti natalizi. Il 15 Dicembre nella Chiesa San Rocco di Villaretto doppio con­certo. S’inizia all’aperto nella piazzetta antistante con il gruppo Beinn Feadail, suoni di cornamusa, violino e percussioni, per poi proseguire all’interno con musica irlandese, celtica, scozzese e concludere con il Coro Europa Cantat di Reano con canti popolari internazionali natalizi. Il 16 Dicembre nella Chiesa Maria Regina della Pace, un grande evento con l’Orchestra Giovanile dell’Arsenale della Pace e il Coro “Ora è tempo di gioia” in un programma ricchissimo di musiche classiche, moderne, contemporanee, natalizie e colonne sonore di grande fascino e valore. Il 22 Dicembre nella Chiesa San Domenico Savio due concerti con il Coro femminile Vocincanto e il Coro Singtonìa in un programma di qualità tra musica classica sacra e contemporanea, etnica, pop e natalizia. Grande conclusione della Rassegna il 23 Dicembre nella Chiesa San Giacomo Apostolo dove si raggiungerà il culmine di originalità della programmazione artistica. Quattro concerti con flauto, Antonella Labbruzzo, e sassofono, Isabella Stabio, a seguire Paola Iachini e Raffaele Antoniotti nel progetto “Organ in Blues”, poi Claudio Micalizzi alle campane tibetane e il gong, infine il Coro Gospel Beam. Un caleidoscopio di musiche classiche, jazz, blues, meditative e dai ritmi e canti coinvolgenti, sotto un’attenta regia artistica.