Interventi di adeguamento normativo per alcuni semafori, investimento da 200 mila euro

Interventi di adeguamento al nuovo codice della Strada per gli impianti semaforici all'incrocio tra corso Francia e via Pozzo Strada e tra corso Ferrucci e via Cialdini per i quali la Giunta comunale, su proposta dell'assessora alla Mobilità Chiara Foglietta, ha approvato questa mattina il progetto esecutivo dei lavori.

Delle risorse impegnate con la delibera - 200mila euro - una parte verrà poi utilizzata per dotare altri impianti della possibilità di diffondere i segnali sonori che permettono a ciechi e ipovedenti di attraversare la strada in sicurezza.

Lavori previsti dalla metà del prossimo anno.