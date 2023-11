Dove comprare casa a Torino: quartieri e prezzi

Acquistare una casa a Torino significa avere la possibilità di vivere in un ambiente che sa unire cultura e modernità. Le bellezze architettoniche e artistiche della città sabauda sono rinomate in tutto il mondo. L’ambiente che offre il capoluogo del Piemonte è davvero incredibile, mettendo a disposizione anche delle ottime opportunità dal punto di vista del mercato immobiliare, sia nei quartieri che nei prezzi.

Il centro storico di Torino

Clicca qui se cerchi case in vendita Torino. Così potrai scoprire gli annunci immobiliari di Immobili Ovunque, che non sono tratti da privati, ma soltanto selezionati dalle agenzie immobiliari, all’insegna dell’innovazione e della qualità.

È importante farsi un’idea anche dei prezzi variabili a seconda del quartiere a cui si fa riferimento. Sicuramente il cuore pulsante di Torino è rappresentato dal suo centro storico. Vari sono i palazzi, le piazze storiche, come Piazza Castello e Piazza San Carlo. Il centro offre un’esperienza abitativa unica.

I prezzi sono piuttosto elevati, con un costo medio che va dai 3.500 ai 5.000 euro al metro quadro. Chiaramente ci sono molti vantaggi di avere a disposizione una casa nel centro storico di Torino, perché si può facilmente accedere a musei, teatri e ristoranti.

Il quartiere di San Salvario

Prendiamo in considerazione anche il quartiere di San Salvario, che è situato a Sud del centro. È conosciuto per la sua vivacità, per una vita dinamica e soprattutto per i suoi aspetti multiculturali. Largo spazio ai centri culturali, ai locali, ai ristoranti etnici. I giovani e gli studenti preferiscono anche per queste caratteristiche il quartiere di cui si sta parlando. I prezzi delle case sono più accessibili rispetto a quelli del centro, visto che sono compresi tra i 2.500 e i 3.500 euro al metro quadro.

La zona di Crocetta

La zona di Crocetta è fra le più esclusive del capoluogo del Piemonte. Si distingue per la sua grande tranquillità. In questo quartiere ci sono viali alberati, palazzi signorili. Molti decidono di abitare a Crocetta, comprando una casa in questa zona, per avere a disposizione un ambiente elegante e riservato.

Naturalmente i prezzi sono molto elevati, quasi come quelli che si è detto per il centro storico. La differenza è che a Crocetta si possono trovare abitazioni più spaziose e con aree verdi.

Borgo Po e le zone collinari

Borgo Po e i quartieri collinari offrono un’esperienza unica della vita a Torino. Da queste aree, infatti, si può godere di un panorama incredibile sulla città. Sono dei quartieri un po’ più lontani dal centro, ma ideali per chi cerca la tranquillità e il contatto con la natura. I prezzi non sono molto bassi, ma vanno dai 3.000 ai 5.000 euro al metro quadro, in base alla posizione e alla vista.

Barriera di Milano e Aurora

Molto interessanti sono anche le opportunità dei quartieri di Barriera di Milano e Aurora, che si trovano a Nord del centro storico. Parliamo di opportunità interessanti perché queste zone stanno vivendo un processo di rigenerazione urbana.

Un tempo non erano molto presi in considerazione, ma oggi questi quartieri, grazie anche ai progetti di riqualificazione, sono diventati oggetto di interesse da parte degli investitori e delle famiglie. Tutto questo è possibile anche perché i prezzi sono piuttosto accessibili, andando dai 1.500 ai 2.500 euro al metro quadro.

La zona di Mirafiori e Lingotto

Queste zone sono famose soprattutto per il loro passato industriale legato alla Fiat. Possono essere considerate delle zone in continua trasformazione. Qui si trova il noto centro commerciale e culturale nel Lingotto. I prezzi in media sono piuttosto accessibili, variando dai 2.000 ai 3.000 euro al metro quadro, opportunità interessanti per le famiglie e per le giovani coppie.