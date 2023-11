Sugherificio Molinas lancia FineCork® HD: sicurezza e sostenibilità in una nuova veste ad alta densità.

Sugherificio Molinas, azienda italiana leader nella produzione di tappi in sughero per l’enologia, ha sviluppato la nuova chiusura FineCork® HD (High Density), un tappo innovativo costituito da sughero microagglomerato pensato appositamente per la conservazione di vini fermi con un periodo di invecchiamento medio-lungo.

Per essere sempre al passo con i tempi e con la continua evoluzione del mercato dei sigilli in sughero, che ha visto un progressivo consolidamento dell’utilizzo del tappo tecnico, è diventato necessario per un’azienda leader come Sugherificio Molinas reinventarsi e ampliare la propria gamma di scelte a disposizione dei clienti.

FineCork® è uno dei marchi più longevi di Sugherificio Molinas, un tappo sostenibile, innovativo e TCA free che è la sintesi perfetta tra tecnologia avanzata, tradizione e valorizzazione delle risorse naturali. Questo prodotto, nella nuova versione ad alta densità, non è stato snaturato, bensì potenziato ed esaltato nelle sue migliori caratteristiche.

Anche FineCork® HD viene sottoposto al Trattamento Genesis® ( un trattamento con “corrente di vapore” brevettato dal Sugherificio stesso) grazie al quale la finissima grana di sughero, selezionata fra le migliori materie prime, viene totalmente liberata dalle sostanze volatili che danno origine al "gusto di tappo".



Oltre alla neutralità sensoriale ottenuta grazie al Trattamento Genesis® (i livelli di TCA riscontrati sono inferiori a 0,3 ng/l), FineCork® HD permette, grazie alla speciale mescola di microgranuli ad alta densità, un'eccezionale tenuta ed un'ottima macchinabilità che, unita all'elasticità assicurata dalle microsfere espandenti, garantisce una stappatura facile e regolare. Un sigillo sicuro, dunque, oltre che sostenibile e tca free, particolarmente adatto per i prodotti più premium e con performance elevate che possono rispecchiare l’alta gamma dei vini per i quali è stato appositamente progettato.