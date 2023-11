Maxi Allevamente Tavernasco, Disabato – Martinetti (M5S): “Bene il voto del Consiglio comunale. Un passo nella giusta direzione”

Il voto del Consiglio comunale di Poirino segna un punto a favore di chi crede nella tutela del territorio, nello sviluppo sostenibile e nel benessere animale come valori fondamentali della società.





Ieri sera infatti non è passata la proposta di delibera di “Presa d’atto nuova perimetrazione “E-3 Zona Propria” del centro aziendale Cascina Bonavalle” dove dovrebbe sorgere il maxi allevamento suinicolo in località Ternavasso.





Bene la presa di posizione da parte di diversi esponenti della maggioranza che, insieme alle opposizioni, hanno determinato questo risultato. Segno evidente di un malessere del territorio per un progetto non condiviso con la popolazione e con potenziali effetti negativi su una vasta area a cavallo di due province, compreso il vicino Roero con le sue eccellenze.





Non è una vittoria definitiva, ma di certo un passo nella giusta direzione. Da parte nostra, come già avvenuto in passato, continueremo a tenere alta l'attenzione sulla vicenda in tutte le sedi istituzionali.