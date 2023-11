Tre Ordini del giorno in Consiglio regionale per la tutela del lavoro in Te Connectivity

A tutela dei lavoratori della Te Connectivity dello stabilimento di Collegno (To) che rischiano il licenziamento, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità tre ordini del giorno: il 1737 “Crisi TE Connectvity”, primo firmatario Diego Sarno (Pd), il 1738 “La Regione tuteli i lavoratori e le lavoratrici di Te Connectivity a rischio licenziamento” di Sarah Disabato (M5s) e il 1740 “Tutela dei lavoratori della Te Connectivity di Collegno” di Sara Zambaia (Lega).

Collegati invece alla Variazione del bilancio 2023-25, l’Assemblea legislativa ha approvato 10 ordini del giorno: 1726 “Abbassamento dell’età per l’accesso al test di screening del colon retto” e 1727 “Inserimento tra le voci presenti nel nomenclatore tariffario regionale dell’elettromiografia per la diagnosi delle connettiviti indifferenziate”, prima firmataria Alessandra Biletta (Fi); 1721 “Garantire anche agli Enti del Terzo Settore l'azzeramento dell'Irap e ripristinare il fuori campo Iva per le attività mutualistiche delle Associazioni nei confronti dei soci”, 1722 “Garantire un sostegno economico alle famiglie per una reale libertà di educazione” e 1723 “Sviluppo della residenzialità in montagna”, presentati da Silvio Magliano (Moderati); 1729 “La Regione aumenti il contributo per l'acquisto di parrucche a favore delle persone residenti in Piemonte affette da alopecia a seguito di chemioterapia”, prima firmataria Sarah Disabato (M5s); 1731 “Potenziare il tempo pieno nelle scuole primarie del Piemonte”, prima firmataria Monica Canalis (Pd); 1735 “Copertura graduatoria voucher scolastici, odg collegato al ddl 228”, 1736 “Attuazione della legge regionale 9/2018, borse di studio per metodi sostitutivi alla sperimentazione animale” e 1697 “Politiche regionali di sostegno al reddito per cittadini in difficoltà”, di Francesca Frediani (M4o-Up).