Dai gradini agli altri ostacoli non vedenti, "Oltre le barriere" mappa la Torino non a misura di disabile

"Oltre le barriere". È questo il progetto pilota promosso dall'Innovation Center di Intesa Sanpaolo per rendere Torino più accogliente per i diversamente abili, ma anche per chi fatica a spostarsi a piedi oppure per una mamma con passeggino. L'obiettivo finale dell'iniziativa è migliorare le condizioni di vita e lavorative delle persone con disabilità visiva durante gli spostamenti casa-lavoro e all'interno degli spazi aziendali, abbattendo le barriere sensoriali e consentendo maggiore autonomia di movimento.