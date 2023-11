Il "basso" San Donato in festa tra sostenibilità e solidarietà

Il "basso" San Donato è la parte del quartiere informalmente definita così perché posta geograficamente "sotto" corso Regina Margherita: per inaugurare la recente riqualificazione urbana, diverse organizzazioni del territorio hanno organizzato una festa in programma sabato 2 dicembre dalle 10 alle 13 in piazza Umbria.

Laboratori per bimbi e animazioni

Una delle novità più importanti riguarda senza dubbio la realizzazione della pista ciclabile in corso Umbria, ma il progetto ha compreso anche diversi interventi di moderazione del traffico nelle vie interne. Il programma prevede laboratori per bimbi e animazioni, attività legate ai libri e alla lettura, retake e cura del verde pubblico e una di generi alimentari da distribuire a persone in condizioni di fragilità attraverso la rete Torino Solidale.

Tante le associazioni partecipanti

Le organizzazioni partecipanti saranno Più SpazioQuattro, Babelica, Cooperativa Valpiana, Arci Torino, Polisportiva San Donato, Sarepta, Vivilibron Campidoglio, Les Petites Madeleines APS, Itinerari Paralleli e Fondazione Brodolini con il progetto "Torino cambia le biblioteche", DiecicentoLAB, CasadarT&cresciani, Compagnia 3001, Cooperativa Frassati, Raffinerie Sociali, Si Può Fare, Tampep, cooperativa San Donato, Amece, Associazione Jonathan, Ecoborgo Campidoglio, Environment Park, Parco del Nobile, Club Monopattini Torino, Amici di Piazza Paravia, FIAB Torino Bike Pride, Banca del Tempo della Circ.4, Nova Coop e Associazione Non più soli - Edera.