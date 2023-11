Autista di un pulmino per disabili minacciato con la pistola: "Hanno aperto la portiera e puntato l'arma"

Mattinata di paura in via delle Maddalene, dove un autista di un pulmino scolastico per il trasporto disabili della Città di Torino si è visto puntare contro un'arma mentre iniziava il servizio sulla linea. La vicenda è accaduta questa mattina davanti al civico 1 della strada in Barriera di Milano, dove il conducente si trovava fermo con il mezzo in attesa di un assistito.