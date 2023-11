Il falso si mescola al vero a Porta Palazzo: scoperti quasi 7 chili e mezzo di marchi e loghi taroccati

Alle 6.30 di questa mattina, giovedì 30 novembre, personale della Polizia Locale del Comando Sezione 7, insieme ad agenti del Comando Porta Palazzo, ha svolto un’attività di controllo volta alla repressione della detenzione e vendita di capi di abbigliamento e accessori con marchio contraffatto.

Durante tale attività è stato fermato un cittadino di origine straniera con un borsone contenente capi d’abbigliamento con marchi contraffatti. Successivamente, dopo accurata perquisizione nella sua abitazione, è stata posta sotto sequestro un’ingente quantità di giubbotti, felpe, piumini e accessori quali cappellini cinture borse e scarpe tutti contraffatti nel marchio e/o nel logo.

In totale sono stati trovati circa un centinaio di capi e circa 7,4 chili di marchi e loghi delle più note case di moda pronti per essere applicati. Inoltre sono state sequestrate le attrezzature usate per la confezione degli oggetti.

All’interno dell’abitazione erano presenti quattro persone, tutte denunciate a piede libero all'Autorità Giudiziaria per il reato di contraffazione in concorso.