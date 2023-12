Grugliasco, al via le domande per accedere al bando di edilizia sociale

A seguito dell'introduzione, da parte della Regione Piemonte, di una nuova condizione abitativa relativa al bando di edilizia sociale n°3/2019 (Abit 12: "Coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, hanno lasciato da non più di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilità"), a Grugliasco le domande per il IV aggiornamento vengono raccolte a partire da venerdì 1 dicembre fino al 30 ottobre 2024.