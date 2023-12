6 buone idee per vivere le festività natalizie a Torino con i consigli di Cascina Fossata e dell’Osteria delle 12 Arcate.

FESTEGGIA IL CAPODANNO CON L’OSTERIA DELLE 12 ARCATE E CON I SEASONS

È già da ora possibile prenotare il cenone di Capodanno presso il ristorante”. Quest’anno, è previsto un menu speciale al costo di 90 euro per gli adulti e 20 per i bambini e ragazzi fino ai 12 anni compiuti, che include un aperitivo di benvenuto per iniziare la serata in modo piacevole.

Il menu prevede: antipasti, primi, secondo, dolce (clicca qui per vedere il menu in dettaglio)

Il tutto sarà accompagnato da un brindisi con Panettone e Pandoro, seguito da un concerto live del gruppo SEASONS.

Per assicurare il vostro posto in questa speciale serata, vi informiamo che è necessario versare una caparra.

Vi preghiamo di contattare l’Osteria delle 12 Arcate al numero +39.349.166.4070 o di visitare il nostro sito per ulteriori dettagli sulla prenotazione.

Lo staff dell’Osteria delle 12 Arcate vi aspetta per festeggiare insieme l’arrivo del nuovo anno, clicca qui per prenotare ora.

CONCERTO DI MUSICA LEGGERA E CANTI NATALIZI

Appuntamento sabato 2 dicembre ore 21 con ingresso a 5 euro, in collaborazione con Ladies&Ladies e VociInNote di Torino.

Ladies&Ladies, annuncia con entusiasmo il prossimo evento in collaborazione con Cascina Fossata. Il concerto di musica leggera e canti natalizi, in programma per il 2 dicembre alle ore 21 nella sala congressi di Cascina Fossata in Via Ala di Stura n. 5 a Torino, promette di essere un’esperienza straordinaria.

Il coro VociInNote di Torino, diretto dal M. Roberto Giglio, sarà l’ospite speciale della serata, regalando al pubblico un momento incantevole di musica natalizia e oltre.

I partecipanti potranno godere non solo delle melodie natalizie eseguite con maestria dal coro, ma anche di una serata speciale presso l’Osteria 12 Arcate. Coloro che parteciperanno al concerto avranno l’opportunità di cenare presso l’Osteria con uno sconto del 10%, prenotando il loro tavolo direttamente sul sito di Cascina Fossata: link qui.

L’evento promette di coniugare la bellezza della musica con l’atmosfera festosa della stagione, offrendo a tutti i partecipanti un’occasione unica di condividere momenti di gioia e connessione.

Ladies&Ladies invita calorosamente tutti a partecipare numerosi, contribuendo a rendere questa serata un momento indimenticabile per la comunità di Torino

PRENOTA a questo link

LABORATORIO “IL NATALE DEI PICCOLI”

Appuntamento sabato 9 dicembre ore 15 con ingresso gratuito

Cascina Fossata invita i bambini fino a 11 anni e i loro genitori a partecipare a un divertente pomeriggio natalizio.

Il 9 dicembre alle 15, presso il bar di Cascina Fossata, si terrà un laboratorio gratuito di creazione dell’albero di Natale.

Un’occasione speciale per tutti di condividere creatività, gioia e gustare una deliziosa merenda, entrando pienamente nello spirito natalizio. Un evento gratuito imperdibile per rendere il Natale a Cascina Fossata ancora più magico

Prenota a questo link

ARRIVA IL PRESEPE VIVENTE A CASCINA FOSSATA

L’appuntamento è per sabato 16 dicembre alle 20,30 con ingresso gratuito ed è promosso dall’Associazione Il Cammino e dalla Cooperativa Il Portico 89

Un’atmosfera di festa avvolgerà Cascina Fossata il 16 dicembre alle 20,30 con il ritorno del suggestivo Presepe Vivente, organizzato con amore da Associazione Il Cammino e Cooperativa Il Portico 89.

Vi invitiamo a partecipare a questa meravigliosa tradizione natalizia e a condividere la magia del Presepe Vivente, lasciatevi trasportare dalla bellezza di questo evento e unitevi a ai presenti per celebrare il Natale che arriva.

LA MOSTRA NEL GIARDINO DI CASCINA FOSSATA: “CLOVECHARD”

L’evento si svolgerà da sabato 16 dicembre a martedì 9 gennaio con ingresso gratuito

CloVEchard di borgata è una mostra di opere scultoree dedicate ai clochard, esposte alla Cascina Fossata di Torino presso il dal 16 dicembre 2023 al 9 gennaio 2024, a ingresso libero.

A partire da sabato 16 dicembre, dalle 15 alle 17, presso la Sala conferenze al primo piano di Cascina Fossata, a ingresso gratuito, si alterneranno esperti del terzo settore, artisti e fotoreporter in dialogo sul tema dei senza fissa dimora nelle periferie torinesi.

Dal 16 dicembre al 9 gennaio presso la reception della Cascina Fossata si potranno consegnare abiti e coperte puliti e impacchettati che la CroceRossa e i City Angels di Torino provvderanno a distribuire ai più bisognosi della città durante tutto il periodo invernale.

SCARICA IL COMUNICATO qui

UN VIAGGIO NEL TEMPO: RAPPRESENTAZIONE STORICA DELL’ASSEDIO DEL 1706

Vere emozioni e un tuffo nella storia sabato 27 gennaio 2024 alle 18 con ingresso gratuito a cura del gruppo storico culturale Ventaglio d'Argento

Un’opportunità unica si presenta il 27 gennaio alle ore 18 presso la sala conferenze: il gruppo storico culturale Ventaglio d’Argento presenterà una straordinaria rappresentazione in abiti storici dell’Assedio del 1706.

Questo avvincente evento gratuito offre un’occasione imperdibile per immergersi nella storia, rivivendo gli avvenimenti cruciali di quell’epoca attraverso gli occhi del rinomato gruppo Ventaglio d’Argento.

Cosa aspettarsi:

Esperienza immersiva, una ricostruzione dettagliata dell’Assedio del 1706 per trasportarti indietro nel tempo.

Abiti storici: il gruppo Ventaglio d’Argento sfoggia abiti autentici, portando la storia a nuova vita.

Conferenza interattiva: una conferenza informativa e interattiva per approfondire la complessità di questo capitolo storico.

L’evento si svolgerà presso la sala conferenze e offre un’opportunità straordinaria per coloro che desiderano esplorare la storia in modo coinvolgente e informativo.

Non perdere questa straordinaria occasione di viaggiare nel tempo e immergerti nella storia con il gruppo Ventaglio d’Argento.

INFORMAZIONI e PRENOTAZIONI:

L’Osteria 12 Arcate vi aspetta in via Randaccio 74/A presso Cascina Fossata, in Borgo Vittoria, a Torino, dal martedì alla domenica per pranzo e dal martedì al sabato per cena

Email: prenotazioni@osteria12arcate.it

Telefono: +39 3491664070

ORARI

· Pranzo 12.30/14.30 tutti i giorni tranne il Lunedì

· Cena 19.30/22.30 da Martedì a Sabato

· ultima prenotazione 21.45

· Chiuso il Lunedì e la Domenica a cena

SERVIZI

· Parcheggio gratuito presso Via Ala di Stura 5 sino a termine disponibilità posti auto

· A disposizione i servizi della Cascina