Giornata disabilità: domani Fondazione Crt e CPD presentano alle OGR le nuove sfide dell'inclusione

Domani, 2 dicembre, nell’ambito delle iniziative per la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, dalle ore 9.30 alle 13 presso le OGR (in corso Castelfidardo 22 a Torino), si terrà il convegno dell’Agenda della disabilità, promossa da Fondazione CRT e dalla Consulta per le Persone in Difficoltà: un modello di inclusione partecipato - avviato nel 2021 coinvolgendo organizzazioni non profit e “portavoce” della società civile e oggi approdato al mondo for profit - che mette insieme idee e progetti per un futuro equo e sostenibile a misura di tutti.