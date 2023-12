Moncalieri dice addio alla vecchia passerella pedonale di corso Trieste

Moncalieri dice addio ad un pezzo di storia della città (e del collegamento con Torino e il parco delle Vallere). A inizio 2024 verrà smantellata e ricostruita la passerella pedonale di corso Trieste.

"Porta" d'accesso a Moncalieri

E' trascorso mezzo secolo dalla sua costruzione e i segni del tempo iniziavano a farsi sentire su questa struttura che segna quasi l'ingresso in città, per coloro che arrivano da corso Unità d'Italia. Alcuni anni fa erano stati fatti degli interventi di manutenzione, ma di recente i tecnici comunali hanno scoperto il distacco di alcune porzioni che coprono il ferro della struttura portante, cosa che contribuisce ad accelerare il fenomeno di corrosione.

Progetto da oltre un milione di euro

Ed allora l'amministrazione guidata da Paolo Montagna ha dato via libera al progetto che prevede un investimento di un milione e 200 mila euro di fondi Pnrr, che cancellerà l’attuale passerella in cemento armato e ne vedrà nascere una nuova con tanto di ascensore dal lato più vicino ai palazzi. Sul fronte Vallere, invece, ecco una rampa con lo smantellamento delle scale e verrà cambiato l'intero parapetto. Per quel che riguarda la nuova rampa il progetto prevede, lato parco, la realizzazione di uno scivolo lungo 108 metri.

Lavori al via nei primi mesi del 2024

A breve ci sarà la gara d'appalto e, stando alla tempistica fornita dall'assessore ai Lavori Pubblici Angelo Ferrero, i cantieri inizieranno nei primi mesi del 2024. Con il via all'intervento verrà spostata anche la fermata del bus, che sarà realizzata in corrispondenza della nuova isola di traffico, per un progetto di totale rinnovamento.