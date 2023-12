La magia di 'Natale è Reale' invade la Palazzina di Stupinigi [FOTO e VIDEO]

Annuncio per tutti i bambini (ma anche per i grandi), Babbo Natale è già arrivato. Da oggi, sabato 2 dicembre, è di casa alla Palazzina di Caccia di Stupinigi, dove è stata inaugurata la nuova edizione di Natale è Reale, la kermesse che introduce alla festa più amata dai bimbi e dalle famiglie.

Il Villaggio degli elfi e la Notte Bianca

Fino a domenica 17 nella residenza sabauda del Comune di Nichelino si potranno vivere esperienze magiche e speciali. Il fantasmagorico Villaggio ricco di nuove attrazioni e suggestioni, sarà popolato da elfi al lavoro per farvi divertire con performance di circensi, storie, giochi e bellissimi laboratori con cui sprigionare la vostra arte e creare, con il supporto di professionisti un oggetto natalizio che sensibilizzi i più piccoli sul tema del riciclo, sport e natura. Santa Claus vi accoglierà nel suo studio per ricevere la vostra toccante letterina di natale. Se siete alla ricerca del regalo natalizio sbirciate tra le originali bancarelle del mercatino dove troverete di doni artigianali e solidali e per una pausa di gusto approfittate delle prelibatezze del xsmas street food prima di meravigliarvi nel fantastico museo della Palazzina di Caccia, osservare l’ingegnoso presepe meccanico e partecipare al divertente ed emozionante Musical natalizio “In Palazzina che Natale Magico”.

La novità del Christmas Balloons Experience

Uno spettacolo teatrale per tutta la famiglia, cantato e ballato dal vivo, una sceneggiatura inedita ideata per raccontare la magia del Natale nella Palazzina di Caccia di Stupinigi, il valore della storia e dell’arte. Siete curiosi di conoscere la grande NOVITA’ di quest’anno? Si chiama Christmas Balloons Experience. Il mondo brioso del Natale ti abbraccerà con incredibili e giganti sculture artistiche di palloncini realizzate in esclusiva dai balloon artists Gigi Aladdin, Giovanni Centonze, Luca Colafrancesco con la direzione di Rocca Fun Factory. NATALE E’ REALE SOLIDARIETA’ a favore dell’ Associazione Bambini Cardiopatici del Regina Margherita.

Il calendario

8 DICEMBRE MAGIC MOMENT IMMACOLATA con tutti i BAMBINI alle ore 12 cortile Palazzina di Caccia di Stupinigi con Circo Duo Tempi Lenti e sorprese per i bambini

9 DICEMBRE NOTTE BIANCA APERTURA SPECIALE DI TUTTE LE ATTIVITA’ DELLA MANIFESTAZIONE FINO ALLE ORE 23. Animazione di Circo con il fuoco e giochi di luce. Il Babbo Natale sarà presente fino alle ore 22.00. Ultimo ingresso Museo ore 21.45.

9 DICEMBRE ore 15 I CANTI NATALIZI DEL PICCOLO CORO SISTER QUEEN nel cortile esterno della Palazzina di Caccia

9 DICEMBRE Freesonic Live Band che si esibirà dalle ore 19 in avanti nel Salone dei Camini per portare una ventata funky\disco anni 70-80

9 DICEMBRE ore 21.30 PERFORMANCE DI FUOCO con Circo Duo Tempi Lenti

10 DICEMBRE Arriva la corte della Regina Margherita con balli dell’epoca del GRUPPO STORICO OCCELLI

16 DICEMBRE Musiche natalizie del Corpo Musicale Giacomo Puccini Nichelino