Blitz degli Extinction Rebellion durante la Messa, Repole: "Dispiaciuto che non abbiano chiesto il permesso, ma avrei detto no"

“Ho grande stima per chi si mobilita per la difesa del Creato e accoglie gli appelli di Papa Francesco, apprezzo l’impegno in questo senso delle attiviste di Extinction Rebellion, ma mi è dispiaciuto che abbiano ritenuto di prendere la parola in Duomo senza prima volermene parlare e chiedere se potevano intervenire". Lo ha dichiarato l'Arcivescovo di Torino, monsignor Roberto Repole, riguardo al blitz di questa mattina degli Extinction Rebellion che hanno interrotto la Messa in Duomo per leggere alcuni messaggi di papa Francesco di sensibilizzazione rispetto al problema della crisi climatica.

"Che cosa gli avrei risposto?", ha proseguito Repole, "Avrei risposto che a Messa si prega spesso per la pace e per la salvaguardia del Creato, ma la celebrazione eucaristica non è un momento idoneo a ospitare interventi pubblici: ho inizialmente lasciato che le attiviste parlassero; poi ho chiesto che terminassero perché la Messa è un momento di preghiera e in quanto tale dev'essere rispettata, anche e soprattutto da coloro che dichiarano di voler operare nel rispetto di tutti".