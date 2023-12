Blitz dei carabinieri in piazza Santa Giulia tra aggressioni, violazioni daspo e un ragazzo rapinato

E' di 90 persone identificate, 6 locali controllati e 3 contestazioni per sostanze stupefacenti il bilancio dei controlli delle forze dell'ordine nei quartieri della movida per quanto concerne il sabato sera appena trascorso. Sotto gli occhi di polizia, finanza e carabinieri sono passati in particolare le zone di San Salvario, piazza Santa Giulia, piazza Vittorio Veneto e via Baretti.

In particolare in piazza Santa Giulia i carabinieri hanno denunciato tre persone, uno dei quali era già sotto il regime del Daspo urbano. Il 28enne in questione, sottoposto a Daspo urbano nella zona di Piazza Santa Giulia fino al 2025, è stato fermato durante il servizio largo raggio in violazione del provvedimento nella via Guastalla, all'angolo con Via Balbo, in compagnia di altri soggetti pregiudicati. Parallelamente, un 19enne, già sottoposto alla misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Torino, e un 26enne sono stati anch'essi denunciati. Entrambi gli individui sono stati fermati in Piazza Santa Giulia dopo aver aggredito un giovane italiano senza motivo apparente. La vittima è stata assalita con spinte e con il tentativo di strappare violentemente i due orecchini dalle sue orecchie, senza l'intento di sottrarli ma al solo fine di infliggere lesioni. Il giovane è stato prontamente trasportato al locale ospedale "Gradenigo" dove è stato refertato con una prognosi di sette giorni. Complessivamente, durante l'operazione notturna, sono stati controllati 27 individui.