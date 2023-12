Incidente tra due auto sulla Tangenziale di Torino, all'altezza di corso Francia e in direzione Milano.

Una della due vetture coinvolte si è ribaltata a testa in giù sulla carreggiata. Feriti i due conducenti: uno è stato trasportato in codice giallo al San Giovanni Bosco, l'altro in codice verde al Martini.

Ripercussioni sul traffico: code e rallentamenti in attesa che i tecnici riescano a spostare i veicolo incidentato dalla strada.