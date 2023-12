Stratosferica sbarca anche ad Aurora: inaugurato lo spazio Dorado in lungo Dora Firenze

Dopo il Precollinear Park tra Madonna del Pilone e Borgo Po e il progetto di corso Farini tra Vanchiglia e Vanchiglietta, Stratosferica sbarca anche ad Aurora: è stato inaugurato ieri, infatti, Dorado, la nuova sede dell'organizzazione creata recuperando un vecchio magazzino di proprietà della Lavazza e situato in lungo Dora Firenze a poche decine di metri da via Bologna.

Dorado

Dorado è uno spazio polifunzionale di circa 1000 metri quadrati, disposto su 2 livelli, ideale per promuovere gli obiettivi di Stratosferica: si porrà come centro di co-progettazione aperto a tutte le associazioni e i residenti del quartiere e al suo interno troveranno spazio mostre, eventi (con uno spazio da 80 posti), workshop (con uno spazio da 40 posti), uno sportello dedicato ai cittadini, una biblioteca dedicata alla cultura urbana e molto altro: “Da tempo - spiega il co-fondatore Luca Ballarini – stavamo cercando uno spazio in questa zona: una volta individuato, abbiamo proposto l'idea a Lavazza che ha subito accettato concedendolo in comodato d'uso gratuito per due anni. Porremo grande attenzione alla socialità e alla sicurezza, rompendo la lunga striscia di buio che era presente fino a qualche ora fa”.

Lo spazio pubblico

L'attenzione di Stratosferica, inoltre, si rivolge anche all'esterno: “Come fatto per corso Farini – prosegue – ci dedicheremo allo spazio pubblico lungo la Dora proponendo progetti di riattivazione urbana e sociale grazie al disegno e all'auto-costruzione di arredo come sedie, tavoli e fioriere, allargandoci anche fino all'area dove attualmente sorge il cantiere dello Student Hotel/Social Hub. Il tutto avvalendoci della collaborazione dei nostri volontari e degli studenti del Politecnico di Torino, dello IAAD e delle Scuole San Carlo, senza dimenticare la Circoscrizione 7”.

Dorado sarà aperto il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle 10 alle 18 e il martedì e il giovedì dalle 10 alle 22; lo spazio resterà invece chiuso il sabato e la domenica.