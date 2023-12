Ampia partecipazione a Cherasco per l'assemblea annuale degli autotrasportatori [FOTO E VIDEO]

Ampia partecipazione, sabato 2 dicembre, all’Assemblea di Astra Cuneo, che si è svolta presso il Ristorante La Porta delle Langhe di Cherasco.

Molti i temi trattati durante l'incontro, organizzato dall'associazione che rappresenta circa 500 imprese di autotrasporto, che come focus principale ha avuto la legalità e la concorrenza sleale nel settore, ma anche infrastrutture e viabilità.

Nel corso dell'assemblea sono intervenuti il Vice Questore Aggiunto Andrea Concas, dirigente della sezione Polizia Stradale di Cuneo e l’Ispettore Nicola Mattio, che hanno illustrato ai presenti le normative principali che regolamentano l'autotrasporto, sia a livello nazionale e internazionale, fornendo chiarimenti per eventuali dubbi operativi, in modo da poter lavorare in sicurezza e nel rispetto della legalità.

Per l’Ispettorato del Lavoro di Cuneo, con le Funzionarie Ispettive, sono intervenute le Dott.sse Nadia Girello e Giada Bono, che hanno relazionato su verifiche e sanzioni relative ai controlli aziendali per la tutela e la sicurezza dei lavoratori.

Durante i lavori è stato previsto anche un intervento in video messaggio del Vice Ministro ai Trasporti On. Edoardo Rixi, dedicato alla numerose problematiche inerenti la viabilità provinciale e regionale.

"Un bilancio positivo per noi, - commenta il Presidente Astra Cuneo Ennio Tonoli - il 2023 è stato un anno proficuo nonostante le difficoltà che incontra il settore. Per il 2024 continueremo a lavorare a fianco dei nostri associati, in un contesto di promozione di politiche volte a garantire alle imprese che operano rispettando le regole, le tutele che meritano, a discapito di quelle che non garantiscono gli stessi presupposti di legalità".

"Il 2023 è stato un anno particolare, di svolta. - aggiunge il Vice Presidente di Astra Cuneo Ercole Fornero - Guardiamo al futuro con l'obiettivo di aumentare i servizi per i nostri associati, cercando di incidere il più possibile a livello istituzionale per migliorare le infrastrutture sul nostro territorio”.

"Per favorire questo sistema e per garantire una legalità sempre più diffusa nel settore - afferma il Segretario Generale Astra Cuneo Gabriele Bracco, che ha moderato il tavolo dei relatori e gli interventi dei presenti - è necessario un coordinamento tra tutti i soggetti chiave del settore."

Presenti anche le tre Organizzazioni Sindacali di categoria FILT CGIL, UILT UIL e FIT CISL.

"Le necessità del mondo dell’autotrasporto sono note, - afferma il Segretario Regionale FILT CGIL Luca Iacomino - "soprattutto in provincia c'è necessità di infrastrutture efficienti. Per il settore servono risposte in termini di sicurezza e di riposo per i camionisti. L’obiettivo che perseguiamo è quello del rispetto delle regole per fare in modo che ci sia un lavoro di qualità".Un’assemblea a carattere tecnico e di approfondimento, a servizio degli associati, che si è conclusa con l'illustrazione degli obiettivi per il nuovo anno all'insegna di una sempre più stringente sinergia tra i soggetti chiave del settore: politica, forze dell’ordine, sindacati, imprese e associazioni.