A Nichelino i pasti non consumati nelle mense scolastiche donati a poveri e persone in difficoltà

Nichelino, i pasti non consumati nelle mense scolastiche donati alle persone in difficoltà

Quando si dice non si butta mai via niente. A Nichelino il cibo avanzato della mensa scolastica verrà donato ai poveri o ai nuclei familiari e alle persone indigenti seguite dalle associazioni del territorio.

"MenSana non Spreca"

Il progetto "MenSana non Spreca" viene realizzato attraverso una convenzione specifica con le realtà nichelinesi. L'azienda che gestisce il servizio per le scuole della città si farà carico di raccogliere giornalmente le preparazioni alimentari ed i prodotti non distribuiti garantendo il rispetto delle normative vigenti.

Il Comune supervisiona

L’ente beneficiario dei pasti opererà sul territorio cittadino e dovrà destinare, in forma gratuita, le eccedenze alimentari ricevute, idonee al consumo, prioritariamente a favore di persone in difficoltà o enti in crisi. Il Comune di Nichelino supervisionerà il progetto, essendo parte attiva nella convenzione.