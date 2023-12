A Chivasso tutto pronto per dare il via ai mercatini di Natale

Nelle tre domeniche che precedono il Natale, Chivasso ospita i mercati in altrettanti appuntamenti straordinari, dalle ore 8 alle 19. Gli operatori del mercoledì e del sabato, in gran parte del settore non alimentare, apriranno i loro banchi a partire dal prossimo 10 dicembre in una grande esposizione tra piazza della Repubblica, via Torino e piazza Carta di Chivasso. Solo in quest’ultima area saranno invece attivi cinquanta banchi nelle giornate del 17 e 24 dicembre, agli stessi orari.