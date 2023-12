Beinasco rilancia i buoni spesa di Natale per aiutare poveri e persone in difficoltà

Sono gli ultimi giorni per chi abita a Beinasco per fare richiesta e usufruire dei buoni spesa di Natale, l'iniziativa rilanciata anche quest'anno dal Comune per aiutare poveri e persone in difficoltà, spendendo nei negozi e nelle attività del piccolo commercio locale: c'è tempo fino al 7 dicembre.

"Aiutare i meno fortunati e sostenere il commercio locale"

"Abbiamo finanziato una misura che mi sta molto a cuore - ha spiegato il sindaco Daniel Cannati - sono un piccolo strumento, che si aggiunge ai tanti investimenti sul sociale che mettiamo in campo quotidianamente, per dare a coloro che sono meno fortunati l’opportunità di vivere le feste con un po’ di serenità in più. Sono un modo per essere davvero una comunità, in un momento dell’anno così sentito e importante".

"E poi aiutano il piccolo commercio locale, elemento fondamentale per costruire un territorio vivo e ricco di servizi", ha aggiunto il primo cittadino di Beinasco.

Per ulteriori info e per presentare la domanda cliccare su https://www.comune.beinasco.to.it/dettaglionotizia/4963?fbclid=IwAR15ksVnOayT_CreKdipfcDCVujEjw1cvrWCdGtCItMIpVIocJ9EGtA9qbU