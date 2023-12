I furbetti del capo elegante: una nota catena di abbigliamento aveva 237 finti apprendisti e non pagava straordinari. Super multa

Vendevano abbigliamento e capi eleganti, ma dietro le quinte si muovevano senza rispettare le regole del mercato e la legge. Ecco perché gli uomini della Guardia di Finanza hanno effettuato un'oeprazione nei confronti di una nota catena di abbigliamento che dava lavoro in maniera irregolare e che non pagava le ore di straordinario effettuate dagli addetti.

I riscontri della Guardia di Finanza - che hanno riguardato anche punti vendita aziendali ubicati non solo in Piemonte, ma anche in Lombardia e Liguria - hanno anche consentito di scoprire che alcuni dipendenti, impiegati come “gerenti di filiale”, operavano senza che venissero quantificate e retribuite le ore di straordinario dagli stessi maturate.