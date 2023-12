Mette in fuga i ladri sparando in aria: denunciato per esplosioni pericolose

"L'ho fatto perché avevo paura per la mia famiglia". Questa giustificazione non è bastata ad un operaio di 35 anni di Monasterolo di Cafasse, denunciato dai carabinieri per esplosioni pericolose, dopo che nella notte tra domenica e lunedì aveva sparato quattro colpi di pistola in aria nel tentativo di mettere in fuga i ladri che si erano arrampicati sul tetto della sua abitazione.

Arma sequestrata e poi la denuncia

I malintenzionati stavano per entrare nell'abitazione, ma dopo l'esplosione dei colpi sono fuggiti. E quando l'operaio la mattina seguente si è presentato dai carabinieri per sporgere denuncia si è visto prima sequestrare la pistola e poi ricevere la denuncia.