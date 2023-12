Sorpresi in auto con un chilo di hashish: scattano le manette per cinque giovani

Nei giorni scorsi ha avuto luogo un servizio di controllo straordinario del territorio che ha interessato l’area del quartiere Aurora.

Il servizio, al quale ha preso parte personale del Commissariato Dora Vanchiglia e equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte”, ha consentito di procedere all’arresto di ben cinque soggetti gravemente indiziati del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.

Nello specifico, nei pressi di Piazza Cesare Augusto, gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” notano un’autovettura sulla quale viaggiano cinque giovani.

Gli operatori di polizia fermano il veicolo e, non appena il conducente abbassa il finestrino, dallo stesso fuoriesce un forte odore di hashish. I poliziotti sottopongono a perquisizione la vettura e i suoi occupanti.

Sotto il sedile, lato passeggero, si rinviene uno zainetto contenente 10 panetti di hashish dal peso complessivo di circa 1kg.

I giovani vengono trovati in possesso di circa 300 euro in contanti, oltre a due frammenti di sostanza stupefacente. I ragazzi, 2 cittadini italiani e 3 egiziani, di età compresa tra 19 e 25 anni, vengono arrestati in flagranza di reato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.