Da via Madama Cristina a corso Marconi: il Natale illumina la Circoscrizione 8

Cori gospel, zampognari, ballerini, giocolieri, musicisti, trampolieri. Sono le iniziative per il Natale 2023 della Circoscrizione 8.

In diversi quartieri come via Madama Cristina e via Tripoli, l'aria di festa si respira già con le luminarie accese, ma si entra nel vivo degli eventi durante il ponte dell'Immacolata.

Domenica 10 dicembre infatti si accenderanno, come nelle altre Circoscrizione, le luci della città in corso Marconi. L'inaugurazione dell'opera luminosa Cielo stellato sarà alle ore 17.30.

Gli altri appuntamenti

Fino al 23 dicembre proseguiranno invece le iniziative di Natale all'Ottava, organizzate dalla Circoscrizione con le realtà locali.

Dopo l'accensione delle luminarie di via Madama, si prosegue l'8 dicembre con l'animazione itinerante lungo via Monferrato e zone limitrofe dalle ore 16 alle 19.

Animazione itinerante che si sposterà in via Nizza, nel tratto tra piazza Carducci e via Biglieri, il 14 dicembre.

Il 15 dicembre è la volta di via Madama Cristina che ospiterà il trenino per bambini e genitori.

Il coro gospel itinerante si esibirà invece il 20 dicembre in via Guala e vie limitrofe. Lo stesso giorno, in via Nizza, tratto corso Maroncelli, via Campana, musica con i Tequila Band e animazione itinerante. Il gruppo si spostarà poi nel tratto tra corso Dante e piazza Carducci. In via Tunisi, è invece atteso il trenino lillipuziano, che circolerà dalla via fino in piazza Galimberti.

Il 21 dicembre in via Guala, sono attesi gli zampognari itineranti.

L’animazione itinerante tornerà su via Madama il 22 dicembre con distribuzione di caramelle e cioccolatini.

Infine, il 23 dicembre tornerà ad animare via Guala.

Tutti gli eventi si svolgeranno dalle 16 alle 19.

"Una proposta progettuale che mira a incentivare il commercio di prossimità e la creazione di un certo commerciale naturale - spiega il coordinatore Dario Pera -. Abbiamo stanziato 25 mila euro quest'anno, l'unica Circoscrizione ad aver investito tanto quest'anno".