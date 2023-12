Luci al Palavela: per le Universiadi di Torino torna sul ghiaccio la star Carolina Kostner

Quando manca poco più di un anno all'inizio delle Universiadi di Torino 2025, è stato svelato uno dei più importanti eventi di avvicinamento: si tratta dello spettacolo di pattinaggio artistico su ghiaccio "Lights on U", in programma il prossimo 24 febbraio 2024 nella serata in cui verrà anche svelata ufficialmente la mascotte dei Giochi.

Il ritorno a Torino di Carolina Kostner

La star della serata sarà la campionessa Carolina Kostner, portabandiera azzurra ai Giochi Olimpici del 2006 e protagonista delle coreografie prodotte da Ghiaccio Spettacolo e in cui a dominare sarà proprio la luce: "Il Palavela - sottolinea il direttore artistico Andrea Vaturi - è la location migliore perché per il pattinaggio è davvero unico e iconico: per questa occasione speciale abbiamo messo in piedi qualcosa di straordinario grazie alla luce, simbolo di positività e bellezza. L'evento sarà valorizzato dalla presenza di Kostner, in grado di comporre poesie sul ghiaccio, e da un cast di grandi campioni italiani ed internazionali".

Sciretti: "Universiadi inclusive e coinvolgenti"

Il tutto con grande soddisfazione del Comitato Organizzatore: "Stiamo lavorando - commenta il presidente Alessandro Ciro Sciretti - per creare Universiadi inclusive e coinvolgenti per tutti: tutto questo anche grazie ad appuntamenti spettacolari come Lights on U, momento di grande qualità e bellezza grazie a una produzione di successo e a protagonisti universalmente riconosciuti".

Il sostegno di Torino e della Regione

Anche questa volta non può mancare il sostegno delle istituzioni: "Il pattinaggio - dichiara l'assessore allo sport della Regione Piemonte Fabrizio Ricca - regala sempre grandissime emozioni e la risposta del pubblico è sempre alta. Siamo felici di lavorare a fianco del Comitato Organizzatore con l'obiettivo di avvicinare i giovani del mondo universitario e per far sì che chi arriva in città per fare sport possa fermarsi anche per studiare; tutto ciò può promuovere anche lo sviluppo economico del territorio".

"Crediamo talmente tanto nelle Universiadi - aggiunge il pari grado della Città di Torino Mimmo Carretta - che quest'anno abbiamo deciso di dedicargli il Capodanno. Sarà il via ufficiale a un anno entusiasmante fatto di eventi che faranno aumentare l'attesa in un crescendo in cui tutti dobbiamo essere parte attiva. Torino, come dimostrato dalle Olimpiadi, può osare e scrivere pagine importanti".

I biglietti saranno in vendita dall'11 dicembre sul sito dei Giochi e avranno un costo che va dai 25 ai 70 euro, con riduzioni per alcune categorie.