Cucina: le tendenze arredamento del 2024

La cucina è il cuore creativo della casa, un luogo dove l’arredamento deve essere curato senza lasciare nulla al caso. A tal proposito, è bene passare in rassegna i trend che caratterizzeranno i prossimi mesi.

Parquet, che passione

Se c’è un luogo della casa dove la pavimentazione deve, al primo sguardo, trasmettere calore, questo è la cucina.

Dopo tanti anni in cui le pavimentazioni realizzate in materiali compositi hanno dominato la scena, il 2024 vedrà il ritorno del parquet.

Le essenze da scegliere quando si chiama in causa questo legno sono numerose. Tra quelle più adatte alla cucina, in virtù delle caratteristiche di questo ambiente, spicca il rovere.

Attenzione: il parquet è un investimento importante e deve essere valorizzato al massimo. Per farlo, è il caso di rivolgersi, per la scelta del trattamento del legno e per la posa del pavimento, a realtà specializzate.

Su parquetnaturale.it è possibile iniziare a documentarsi sul tema, grazie al blog di approfondimento sul tema del parquet, e a scoprire le peculiarità delle varie tipologie di posa, oltre ai vantaggi della scelta del rovere.

Ispirazioni anni ‘70

In questo periodo - e nel 2024 ci sarà una grande conferma - sta andando di super moda l’estetica degli anni ‘70.

Nell’arredamento della casa, la vedremo tantissimo in cucina e, in particolare, sulla carta da parati e sui paraschizzi. Colori audaci, forme tondeggianti, accostamenti arditi: tutto questo e molto altro è il richiamo al decennio della creatività e del fermento sociale che ammireremo nei prossimi mesi nelle nostre cucine.

La magia del verde e del blu

Anche se il bianco è un grande classico che non tramonta mai, il verde e il blu rappresentano indubbiamente due cromie che, il prossimo anno, saranno al centro della scena per quanto riguarda l’arredamento della cucina.

Biancheria e piatti? Colori caldi, grazie!

La biancheria per la cucina e i piatti sono dei dettagli in grado, come pochi, di regalare personalità all’ambiente oggetto di queste righe. L’anno prossimo, per essere davvero trendy, è il caso di sceglierli di colori caldi, dal terracotta, all’arancione, fino all’ottone.

Cucina in marmo

La cucina in marmo sarà un altro trend del 2024. Il successo di questo materiale è innegabile, nonostante la sua oggettiva delicatezza.

Ovviamente è necessario abbinarlo nel modo giusto. Quali materiali scegliere? Il legno innanzitutto, meglio se con essenze di colore caldo e avvolgente, che si sposino alla perfezione con il parquet in rovere.

Anche il nero ha il suo perché e, senza perdere la generale armonia cromatica, può essere scelto per i pensili e per i mobili sotto al lavandino.

Verde scuro

Torniamo con il focus sui colori, ricordando che, fra le tinte che andranno per la maggiore il prossimo anno in cucina, c’è il verde scuro.

Verrà scelto non solo per i pensili e per accessori come i cuscini da posizionare sulle sedie, ma anche per gli elettrodomestici, frigorifero in primis.

Sì, si tratta di un fantastico omaggio al vintage, uno stile che, più passano i decenni, più è in grado di affascinare.

Sua maestà il lampadario

Il 2024 sarà un anno che vedrà il minimalismo estetico, che ha dominato per lunghi anni la scena dal punto di vista dell’arredamento, perdere notevolmente il terreno rispetto al passato.

A dimostrazione di ciò è possibile citare la popolarità, concreta e in crescita in cucina e non solo, del lampadario al centro del soffitto. Il prossimo anno lo ritroveremo nella sua versione classica, ossia in vetro e con le candele, sia con una veste più moderna.

Qualche esempio? Lampadari con design che richiamano la forma della spirale, ma anche modelli tubolari e alti che, con struttura principale in metallo, si contraddistinguono per la presenza di diverse sfere senza paralume, che permettono di illuminare al meglio tutta la stanza. Provare per credere!