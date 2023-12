Inaugurato il Green Lab all'ITI Majorana: una vera eccellenza per Grugliasco

Lo scorso anno fu pubblicato il bando Pon Edugreen, che metteva a disposizione il finanziamento che consentiva all’Istituto di presentare il progetto per l’allestimento di un laboratorio didattico interdipartimentale di biotecnologie agroalimentari nei locali delle ex-officine meccaniche della scuola: questi ambienti scolastici, da tempo inutilizzati in quanto sostituiti da laboratori più adeguati ed attrezzati in ambito elettronico e informatico, si configuravano, per la loro particolare architettura, come una serra naturale, particolarmente adeguata alla realizzazione e all’installazione di serre per la coltivazione idroponica e di un nuovo laboratorio scientifico transdisciplinare fruibile da studenti e docenti di tutti e tre gli indirizzi della scuola, in particolare da quello biotecnologico.