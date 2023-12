Una panchina gialla per ricordare Giulio Regeni: al Risorgimento ci saranno anche i suoi genitori

Una panchina gialla, dipinta dai bambini e dalle bambine che frequentano la zona, per ricordare Giulio Regeni. E' fissata per il 13 dicembre alle 19, presso il circolo Arci "Risorgimento" (via Poggio 16, in Barriera di Milano) la cerimonia di inaugurazione di un'opera che vuole fare memoria, soprattutto nei giorni in cui qualcosa sembra smuoversi nella ricerca della verità e dei colpevoli.