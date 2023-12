Incendio in una palazzina in piazza Baldissera: tre persone intossicate

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, giovedì 7 dicembre, nella zona di piazza Baldissera. Tre persone sono rimaste intossicate dal fumo a seguito dell'incendio scoppiato al quarto piano di una palazzina all’incrocio con via Cecchi. Gli occupanti dell’alloggio hanno tentato invano di spegnere le fiamme, poi hanno preferito fuggire via, ma nel frattempo avevano inalato il fumo, restando intossicati.

Sul posto 118 e Vigili del fuoco

In breve tempo sono giunte sul posto le ambulanze del 118 e numerose squadre dei Vigili del fuoco, che sono riusciti ad evitare che le fiamme si propagassero ad altre parti dello stabile. Forse ad originare il tutto sarebbe stato un corto circuito dell’impianto elettrico.

Gli intossicati al Maria Vittoria

Gli intossicati sono stati condotti in ambulanza all’ospedale Maria Vittoria, ma le loro condizioni non destano preoccupazioni. Per ragioni di sicurezza, la palazzina è stata evacuata.