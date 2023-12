Torino il calendario dell'Esercito in ricordo dei militari che hanno combattuto contro i nazisti dopo l'armistizio

"L'8 settembre - ha raccontato lo storico Gianni Oliva - i comandanti non sanno cosa fare e i soldati decidono: alcuni provano a tornare a casa, altri scappano nei boschi e sulle montagne e altri vengono catturati. La seconda guerra mondiale per l'Italia sono state due: la prima è stata una guerra di aggressione fascista mentre la seconda una guerra di liberazione. Questo calendario insegna a vedere i due diversi momenti e mette l'accento sull'8 settembre: l'esercito per tradizione sta con lo Stato e non con il Governo, e così è stato possibile abbattere la dittatura di Mussolini. Nel '40 la guerra è salutata con entusiasmo dagli italiani, non è stata imposta dal regime fascista, e se non si insegna questo nelle scuole non si comprende come i russi siano dalla parte di Putin".