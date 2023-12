"Buoni pasto da 8 euro per tutti", presidio di Cgil, Cisl e Uil davanti alla sede di AllSystem e sciopero degli straordinari

Hanno cominciato questa notte e non finiranno prima della prossima mezzanotte. Sono i manifestanti che si sono dati appuntamento davanti alla sede di AllSystem in via Fermi 8 per chiedere che tutti i dipendenti dell'azienda possano accedere a un buono pasto giornaliero dal valore di 8 euro.



Il presidio, con tanto di bandiere e slogan, è organizzato da Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil. "L'azienda - si legge nel volantino che hanno distribuito i rappresentanti dei lavoratori - persiste nel non voler concedere a tutti i suoi dipendenti l'innalzamento del valore del ticket pasto giornaliero a 8 euro, volendo mantenere in atto insplegabili trattamenti discriminatori".