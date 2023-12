Mercatini di Natale 2023: ecco tutte le proposte per vivere un'atmosfera magica vicino a Torino

Con il Natale tornano le iniziative natalizie, ma soprattutto i Mercatini per le vie delle città.

Nelle tipiche casette di legno che si ispirano a quelle delle carattestiche vie di Annency e di Bolzano, produttori e artigiani di tutto il territorio espongono le loro proposte che possono diventare pensierini da mettere sotto l'albero, prelibatezze da gustare il giorno di Natale, ma anche nuove decorazioni per la casa.

Ecco allora dove trovare i principali nel Torinese.

VENARIA REALE

Dall’8 al 10 dicembre dalle ore 10 alle 18, nel Borgo antico, tornano i Mercatini di Natale tra cibo e tradizione. Un percorso dove ci saranno diversi stand con oggetti d’artigianato, dolciumi, decorazioni natalizie, idee regalo, luci e cibo dove sbizzarrirsi negli acquisti. L’8 dicembre inoltre sarà inaugurato il Villaggio di Natale, in piazza Pettiti. A cura di Fem Spettacoli. Oltrepassando il grande portale, si troverà la casetta di marzapane, la pista da circo, renne, elfi, alberi di Natale, pupazzi di neve e naturalmente Babbo Natale nella sua casetta.

PINEROLO

Nel centro storico e sotto i Portici Ottocenteschi di via Buniva. Tutti i weekend fino al 24 dicembre si terranno i mercatini di Natale. Novità di quest'anno per il Natale di Pinerolo, la Grande Ruota Panoramica alta 38 metri in piazza Terzo Alpini che sarà aperta dal 22 dicembre al 28 gennaio. Tra le iniziative natalizie, torna inoltre il tradizionale, Panettone in Vetrina. Venerdì 8 l'inaugurazione alle ore 16, poi si prosegue sabato 9 e domenica 10 dicembre. Nle Foyer e Sala Caramba del Teatro Sociale, Piazza Vittorio Veneto, Pinerolo. Parteciperanno i migliori pasticceri italiani. E presso la Pinacoteca civica, visite guidate gratuite con momento musicale alla mostra di Serghej Potapenko.

ALPIGNANO



La Pro Loco in collaborazione con il Comune di Alpignano organizza il tradizionale mercatino di Natale il prossimo 10 dicembre, con oltre 100 banchi. Tante le attività in programma: musica, danze , canti natalizi e un abete costruito interamente con tappi di bottiglie di plastica. E poi il "Villaggio di Natale", allestito in via Arnò 33, con laboratori e spettacoli tutti i pomeriggi nei giorni 9, 10, 16, 17 e 23 dicembre.

ALMESE

Venerdì 8 dicembre al Bosco degli Gnomi in Borgata Bertolo, sarà inaugurato il Presepe Artistico, che sarà possibile ammirare venerdì 8 dicembre, domenica 10 e 17 dicembre, e nelle giornate del 24, 25, 26, 31 dicembre, 1, 6 e 7 gennaio dalle 14 alle 18. Domenica 10 dicembre invece in piazza Martiri della Libertà si svolgeranno i tradizionali mercatini natalizi, con momenti ludici e ricreativi per bambini e il pranzo a cura dei bar della piazza. Novità di quest'anno sarà il raduno dei trattori “Christmas Tractor” in Piazza Donatori del Sangue sabato 16 dicembre alle 17, a cui seguirà la cena sociale.

VOLPIANO

Venerdì 8 dicembre si comincia con l’inaugurazione del presepe dell’Unitre nella chiesa parrocchiale. Sabato 16 dicembre sono in programma il mercatino di Natale della Pro Loco (dalle 10 alle 18) nelle vie del paese, il Babbo Natale per la Caritas, a cura di Runner Team, alle 14 "Natale in Vauda" con New Nordic Walking e, alle 21 nella sede di piazza Italia, la Lotteria dei minerali a cura del Gruppo Mineralogico.



GIAVENO



L'accensione delle luci in piazza Mautino con i giochi interattivi sarà venerdì 8 dicembre, mentre in piazza San Lorenzo i palazzi prenderanno vita con le animazioni e gli effetti speciali del videomapping. Si prosegue con le iniziative che rendono il Natale più magico con i mercatini che si svolgeranno nelle date 8,10,17, 24 dicembre e 7 gennaio 2024.

STUPINIGI



Alla Palazzina di Caccia, nel comune di Nichelino nei giorni 8, 9, 10, 16 e 17 dicembre arrivano i Mercatini di Natale. Tante e originali bancarelle in cui si potranno acquistare doni artigianali e solidali e dove non mancherà il Xmas street food. Per l'occasione è stato anche allestito il presepe meccanico, mentre novità di quest'anno il Christmas Balloon Experience. Incredibili e giganti sculture artistiche di palloncini realizzate dai balloon artists Gigi Aladdin, Giovanni Centonze, Luca Colafrancesco con la direzione di Rocca Fun Factory.

RIVOLI



Dall'8 dicembre in piazza Portici arriva la Casa di Babbo Natale dove ci sarà proprio lui ad accogliere desideri e sogni dei più piccoli, insieme ai suoi aiutanti e alla Renna Cometa. Non mancherà poi il suo Postino nel magico ufficio postale per scrivere e inviare le letterine a Babbo Natale, quasi 6 mila quelle partite nell’ultima edizione prima della pandemia. E poi i pony, la slitta e alcune giostrine. Piazza Martiri ospiterà poi le tipiche casette di legno dedicate alla merenda che proporranno prelibatezze dolci e salate, la pista di pattinaggio, il capolinea del trenino turistico Rivolzonzo e, per il secondo anno, una spettacolare ruota panoramica alta 30 metri, per ammirare dall’alto il Villaggio di Babbo Natale. L’8 dicembre dalle 11, piazza Martiri della Libertà ospiterà la grande festa inaugurale che si aprirà con il raduno dei Babbi Natale in moto che poi partiranno per una sfilata per le vie di Rivoli, attraverseranno tutti i quartieri rivolesi, passeranno dall’Ospedale di Rivoli e concluderanno il percorso in piazza Fratelli Cervi grazie all’accoglienza dei commercianti della Piazza e di via Po.

MONCALIERI



L'8 dicembre è prevista si apre il Villaggio di Babbo Natale al PalaExpo, in piazza del Mercato, con tanto di mercatino, pista di pattinaggio, giostre e spettacoli per bambini. E poi a Moncalieri sta per arrivare anche la nuova edizione di "Presepi dal Mondo”, per rendere magico il periodo delle festività di fine anno per residenti e turisti.