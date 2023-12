Rosatelli replica alla Uil: "Nessun taglio ai fondi per anziani e disabili, ma solo una ridistribuzione delle risorse"

Nella giornata di ieri, mercoledì 6 dicembre, in una lunga nota Marco Bellagamba di H Uil Pensionati, aveva attaccato il Comune di Torino denunciando come ingiustificati i tagli ai fondi destinati a disabili e anziani nel Bilancio di previsione 2024-26, auspicando immediati correttivi.

Oggi è giunta la replica dell'assessore alle Politiche Sociali della Città di Torino Jacopo Rosatelli: "Come già ho avuto modo di illustrare in sede di presentazione del bilancio nell’ambito della IV Commissione consiliare la riduzione degli stanziamenti destinati nel bilancio di previsione 2024 alle aree “Anziani e tutele”, pari a circa 828mila euro, e “Disabili”, pari a circa 431mila euro, sono da attribuire alla recente modifica dei criteri di riparto del Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA). Con la Deliberazione della Giunta Regionale 28 dicembre 2022, n. 45-6391, infatti, il precedente criterio, che riconosceva il livello di bisogno espresso dai cittadini attraverso il numero di persone in carico ai servizi, è stato sostituito con il criterio della sola popolazione residente".

"Una decisione rispetto alla quale la Città ha avuto modo di esprimere le sue obiezioni e che è già oggetto di confronto tecnico con la Regione, nell’ambito di incontri che coinvolgono anche le organizzazioni sindacali. Inoltre, nei mesi a venire è previsto il riparto di ulteriori risorse, come quelle del Fondo Caregiver, che al momento non possono essere inserite nel bilancio di previsione ma che, almeno in parte, compenseranno le attuali riduzioni", ha aggiunto Rosatelli.