Da circa una settimana a Grugliasco sono in corso i lavori per la piantumazione di 126 nuovi alberi di varie specie in sostituzione di quelli che, a causa della siccità dello scorso anno, non hanno attecchito.

In particolare sono stati piantumati in via C.L.N., via Baracca, nel giardino Bongiovanni, Mia Martini, Oriana Fallaci e in viale Echirolles e via don Caustico.