Gtt, 107.500 euro per la festa di Natale dei dipendenti. Insorgono le opposizioni: “Inopportuno”

Le polemiche per lo show

Allo show andato in scena sabato 2 dicembre al Pala Gianni Asti la star è stata Piero Chiambretti. Cachet: 10.000 euro. Il conduttore televisivo ha affermato di aver accettato l’invito “per l’attaccamento a Gtt e alla Città”. A sollevare più di un dubbio circa l’opportunità di impiegare ingenti risorse per un brindisi, un panettone e una bottiglia di spumante per i 3.940 dipendenti per un totale di 46.500 euro Andrea Russi (M5S) e Pino Iannò (Torino Libero Pensiero).

“Si metta mano ai disservizi, invece di fare feste e cercare di coinvolgere le persone a una festa” attacca Iannò. “Per i dipendenti c’è poco da festeggiare, quelle risorse potevano essere utilizzate per il welfare aziendale: lo show non nasconde la carenze di Gtt sul suo personale. Una volta risolte le criticità ci sarà qualcosa da festeggiare, ora non c’è nulla da festeggiare” ribadisce Russi.